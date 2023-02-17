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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde helva hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili’nde Aydınlı vatandaşlara helva hayrında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde Aydınlı vatandaşlara helva hayrında bulundu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili'nde vatandaşlara helva hayrında bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen helva hayrı; Efeler, Söke ve Nazilli'de gerçekleştirildi. Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Miraç Kandili'nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi dileğiyle. Miraç Kandilimiz mübarek olsun" dedi. Vatandaşlar, helva hayrı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür edip memnuniyetlerini ifade etti.

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