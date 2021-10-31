Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yeni bir sıcak yuva

Öğrencilerin en fazla tercih ettiği şehirlerden biri olan Aydın'daki üniversite öğrencilerine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir barınma alternatifi oluşturuldu. Misafirhanesini öğrencileri için yeniden dizayn eden Büyükşehir Belediyesi, villa tipi bahçeli evlerini kız öğrencilere açtı.

Pandemi sonrasında ilk defa yüz yüze eğitime geçmek için okullarına gelen üniversite öğrencilerinden bir kısmı barınma sorunu ile karşılaştı. Bu yönde gelen başvuruları değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye çok yakın merkezi bir konumda olan misafirhanesini en ince ayrıntısına kadar düşünerek öğrenciler için hazırladı. Öğrencilerin tercihine göre, istediği süre boyunca kalabileceği misafirhane; bir evde ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ile tahsis ediliyor. Yatay mimari olarak planlanmış, güvenli, konforlu, ferah ve bahçeli misafirhane, kız öğrencilerle doldu.

Barınma sorunu çeken öğrenciler için sıcak bir yuva oluşturmak için proje geliştirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu “Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, en temel hak olan barınma konusunda sıkıntı yaşaması bizleri derinden üzüyor. Kalıcı çözümler üretilene kadar, bizler elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Üniversiteye yakın olan bir misafirhanemizi kız öğrencilerimize açtık. Kızlarımızın güvenlikli ve konforlu, sıcak bir yuvaları olacak” dedi.

Büyükşehir misafirhanesine yerleştikten sonra kendini evinde gibi hissettiğini belirten öğrenci Reyhan Çereki, “Bir hocam sayesinde burayı buldum. Kendimde bir yurt arama içerisindeydim. Başvuru yaptım, incelendi ve kabul edildi sonrasında da geldim ve yerleştim. Memnunum, okula ve şehir merkezine yakınlığı ile güvenlikli bir yer olmasıyla birlikte baya güzel. Bu şekilde olabileceği hayalini kurmuyordum, insana bir ev havası veriyor. Evin dışında rahat bir şekilde kitap okuyabiliyoruz. Burası bence Aydın'ı temsil ediyor. Fotoğraflarını arkadaşlarım ile paylaştım ve baya şaşırdılar. ‘Villada mı kalıyorsun' dediler, hayır ‘Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunda kalıyorum' dedim. Herkes şu anda burada olmak istiyor. Evin içi diğer yurtlar gibi değil, içerisi baya modern. Amerikan mutfağı var. Öğrencilere böyle bir yer yapıldığı için Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açıkta kalan çokça öğrenci olduğuna dikkat çeken öğrenci Yasemin Şimşek, “Burası geniş ve ferah, kız öğrenciler için özellikle tasarlanmış. Kadın olmak, barınmak zor, ekonomi zor. Bu şartlar altında düşündüğümüz zaman belediyemizin yapmış olduğu bu çalışmayı ben beğendim. Açıkta kalan öğrenci sayısı çok fazla, barınma ve kira problemi vardı. Teşekkür ediyoruz.” dedi.