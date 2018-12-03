Aydın Büyükşehir Belediyesinden ulaşım ücreti açıklaması

AYDIN (İHA) –Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in ücretsiz taşıma ücretleriyle ilgili beyanları üzerine bir açıklama yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Bazı basın organlarında Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüslerine Ekim ayı itibariyle engelli ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların ücretsiz taşınması için 1 milyon 265 bin TL ücret ödemesi yapıldığı yönündeki beyanatı yer almıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi hesabına gönderilen bu gelir desteği ödemesi ‘Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik' kapsamında tek kuruşuna bile dokunulmadan S.S. 133 No'lu Efeler Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi hesabına aktarılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talimatları ve ilgili mevzuat doğrultusunda; halk arasında ‘Sarı Civcivler' olarak bilinen Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının bu gelir desteği ödemesinden yararlanması mümkün değildir. Bu çerçevede Bakanlık tarafından Büyükşehir Belediyesi hesabına gönderilen bu gelir desteği, tek kuruşu dahi Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmadan tamamen ilgili Kooperatifin hesaplarına aktarılmaktadır.

65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın ücretsiz taşınmasına ilişkin bütün giderler Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklama yapılmıştır” denildi.