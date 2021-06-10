Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye desteği sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımsal altyapı çalışmaları kapsamında İncirliova'nın Osmanbükü ve Yazıdere mahallelerinde binlerce dönüm araziyi sulayacak sondaj çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama altyapı ağını genişletiyor. Kuraklığa bağlı olarak tarım arazilerinin sulanmasında eksiklik yaşanmaması için harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de (ASKİ) İncirliova'nın Osmanbükü ve Yazıdere mahallelerinde dört sondaj kuyusunu faaliyete geçirdi. Sondaj çalışmalarıyla birlikte daha fazla ekim yapacaklarını belirten çiftçiler bu hizmetinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürler etti.

“Ülkemize de katkısı olacak”

Kuyuların tekrar faaliyete geçirilmesiyle birlikte çiftçilerin daha fazla kazanabilecekleri ürünler ekmeyi düşündüklerini ifade eden Osmanbükü Mahalle Muhtarı Ali Şahin, “Tarımsal sulama için Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Bu başvurumuz anında ASKİ tarafından neticelendirilerek daha önce çakılmış olan 3 kuyumuz canlandırıldı. Başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na olmak üzere zor durumda olan çiftçinin yanında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Suyun olmadığı yerlerdeki çiftçilerimiz mağdur durumdaydı, bu suyla mağduriyeti gidermiş olacağız. Ayçiçeği ekilmesi düşünülüyordu ama su geldikten sonra erkenci pamuk ekme ihtimalimiz de doğdu. Ülkemize de katkısı olacak. Hayvancılıkta girdi fiyatları çok yükseldi. Şu anda silajlık mısır ekme durumumuz da gelişti, böylece çiftçilerimiz ve hayvancılarımızda büyük ölçüde rahatlamış olacak” dedi.

“Bu suyla birlikte alacağımız verim de artacak”

Yazıdere Mahalle Muhtarı Davut Noyan, “Kurak dönemde çiftçilerimizin mağdur olmaması için Büyükşehir elinden geleni yaptı. 300 dönüm araziyi sulayacak bir çalışma oldu. Bu suyla birlikte alacağımız verim de artacak. 10 yıldır bu kuyu kullanılmıyordu. Biz de faaliyete geçmesi için Büyükşehir'e başvuru yaptık. Büyükşehir de çalışmasıyla bu suyu bizim için faaliyete geçirdi. Başkanıma çok teşekkürlerimi iletirim” şeklinde konuştu.