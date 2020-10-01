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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sabah sporları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin spor yapmak isteyen vatandaşlar için düzenlediği sabah sporu etkinliği devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin spor yapmak isteyen vatandaşlar için düzenlediği sabah sporu etkinliği devam ediyor. Etkinlik sosyal mesafe gözetilerek yapılırken vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor.


Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel eğitmenleri tarafından yaptırılan sabah sporu hafta içi her sabah Efeler'de Mimar Sinan Spor Salonu'nun yanındaki açık halı sahada, Nazilli'de 23 Nisan Parkı'nda, Didim'de İnönü Gençlik ve Spor Parkı'nda, Kuşadası'nda İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda, Söke'de Atatürk Parkı'nda devam ediyor.


Hafta içi her sabah 08.30 ile 10.00 saatleri arasında düzenlenen sabah sporu, sosyal mesafe kuralına uyularak belirlenen çemberlerin içerisinde yapılıyor. Çizilen çemberlerde yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, etkinlik için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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