Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde anneler doyasıya eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'ne özel renkli bir etkinlik düzenledi ve katılımcı yüzlerce kişi doyasıya eğlendi.

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada kutlanan Anneler Günü, Aydın'da da Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğiyle coşku içinde kutlandı. Aytepe Mesire Alanı'nda doğayla iç içe bir ortamda düzenlenen etkinliğe, kentin pek çok noktasından yüzlerce anne katılım sağladı. Programın ilk bölümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nin halk oyunları ekipleri, Zeybek ve Çete Ayşe oyunlarını sergiledi. Halk oyunları ve müzik dinletisinin ardından annelere yemek ikramında bulunuldu.

Alan oyunları ve çeşitli etkinliklerde çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlenen anneler, kendilerine özel olarak düzenlenen bu organizasyon için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Özlem Çerçioğlu da tüm katılımcıların Anneler Günü'nü kutladı.