Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 4 ayrı noktada iftar programı düzenledi. Çine Eski Çine Mahallesi; Germencik Turanlar Mahallesi; Karacasu Ataköy Mahallesi ve Koçarlı Esentepe Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Germencik Turanlar Mahallesi'ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, millet ittifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti. Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca il genelinde kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliğimizin yansıması olan bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.