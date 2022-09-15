Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde güz dönemi kayıtları başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e tüm Aydınlılar için düzenlediği güz dönemi etkinliklerinin kayıtları 17 ilçedeki 25 kültür merkezinde başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerinde bu güz döneminde de yeni etkinliklerin heyecanı yaşanıyor. Kültür merkezlerinde keman, gitar, bağlama gibi müzik aletlerinin yanı sıra halk oyunları, zumba, bale, pilates, jimnastik, cam atölyesi, masa tenisi, satranç etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca öğrencilerin okul sınavlarına yardımcı olmak amacıyla da 2.sınıftan 11.sınıfa kadar etüt; 12.sınıf ve lise mezun grupları için de ücretsiz olarak sınavlara destekleyici etkinlikler düzenlenecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeteneklerini değerlendirmek isteyen, yeni beceriler edinmek isteyen tüm Aydınlıları kültür merkezlerine davet etti.