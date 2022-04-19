Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'ndaki alt yapı çalışması devam ediyor

Davutlar Mahallesi'nden Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar uzanan yağmur suyu deşarj hattında yapım çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile büyük projeleri hayata geçiren Büyükşehir ekipleri, kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Davutlar Mahallesi'nde başlayıp Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar uzanacak olan yağmur suyu deşarj hattı altyapı çalışması hızla ilerliyor.

Yağmur suyu hattına köklü çözüm

Güzelçamlı Mahallesi'ne doğru devam eden çalışma ile 2 bin 160 metre menfez, 5 bin metre kanal ve 2 bin 900 metre boru hattı inşa ediliyor. Beton boru ve ızgaralı kanalların oluşturacağı hat; aşırı yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçecek ve yağmur sularının sorunsuz bir şekilde denize deşarj edilmesini sağlayacak.

Kuşadası'na uzun yıllar hizmet edecek bir altyapı yatırımı

Kuşadası'na uzun yıllar hizmet edecek, milyonlarca liralık köklü yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu; Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde devam eden yağmur suyu deşarj hattı gibi birçok önemli projeyi eş zamanlı olarak sürdürdüklerini ve özellikle altyapı ağını güçlendiren büyük yatırımlara imza attıklarını belirtti.