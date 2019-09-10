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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro atölyeleri başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyelerinde, 7-14 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı düzenlenen atölyelerin kayıtları başlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyelerinde, 7-14 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı düzenlenen atölyelerin kayıtları başlıyor.



Aydın'da kültür hayatına katkı sunmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği tiyatro atölyeleri bu yıl da oyunculuk eğitimi alıp sahne tozu yutmak isteyen Aydınlıları bekliyor. 7-14 yaş arası çocuklar, 14-18 yaş arası gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı düzenlenen atölyelerin kayıtları başlıyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek tiyatro atölyelerinde çocuk ve genç grupları için kayıtlar 16-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Çocuk ve genç atölyelerine kayıtlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda yapılacak.


Yetişkin atölyesinde de 16 Eylül'de başlayacak olan kayıtlar 18 Ekim'de son bulacak. Yetişkin atölyesinde kayıtlar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda ve Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılabilecek.


Tiyatro atölyeleri tamamen ücretsiz düzenlenecek.


Oyunculuk eğitimi almak isteyen her yaştan Aydınlıyı tiyatro atölyelerine beklediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya sahip çıkıyoruz. Türk tiyatrosuna yeni yüzler kazandırmak için açtığımız tiyatro atölyelerimiz tüm Aydınlılara açık. Her yaştan Aydınlıyı, oyunculuğu öğrenip eğlenceli zaman geçirecekleri tiyatro atölyelerimize bekliyoruz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi tiyatromuzda görmek istiyoruz" dedi.

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