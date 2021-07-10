Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi tedbirleri kapsamında ara verdiği ücretsiz yaz etkinlikleri 26 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasında yeniden başlayacak.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaz etkinlikleri başlıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde yapılacak olan etkinlikler, yaz aylarını içeren program kapsamında Didim, Kuşadası, Söke, İncirliova ve Çine ilçeleri ile Efeler'in Yörük Ali Efe Kültür Merkezi, Yüksel Yalova Kültür Merkezi, Gençlik Kültür Merkezi, Umurlu Kültür Merkezi ile Nazilli'nin Şirinevler, Yıldıztepe ve Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kültür merkezlerinde açılacak. Eylül ayından itibaren de 17 ilçenin tamamında başlayacak olan ücretsiz etkinlikler, birçok farklı branşta yapılacak.

Farklı branşlarda birçok etkinlik yapılacak

26 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasını içeren geniş programda; satranç, halk oyunları, pilates, zumba, jimnastik, akıl oyunları, bağlama, gitar, mental aritmetik, sanatsal tasarım, masa tenisi, drama ve resim gibi farklı branşlarda her yaş grubundan vatandaşa hizmet verilecek. Büyükşehir Belediyesi, bu program ile sanat, spor ve yabancı dil eğitimlerini kapsayacak etkinliklerle vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunarak yaz aylarının renkli bir şekilde geçmesini sağlamayı amaçlanırken, vatandaşlar etkinlikler için ayrıntılı bilgiyi aydinbel.tr ve 444 40 09 numaradan alabilecek.

“Tüm vatandaşlarımızı yaz etkinliklerine bekliyoruz”

Pandemi tedbirleri nedeniyle ara verilen etkinliklere yeniden başlayacakları için mutlu olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Uzun süredir ayrı kalan eğitmenlerimiz ve öğrencileri yeniden buluşacaklar. Kültür merkezlerinin boş kalması ve eğitimlerin uzaktan yapılma süreci artık son buluyor. Tedbirleri asla elden bırakmadan özlediğimiz eski günlere böyle etkinliklerle geri döneceğiz. Tüm vatandaşlarımızı yaz etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.