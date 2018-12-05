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Aydın Büyükşehir Belediyespor adını üst tura yazdırdı

CEV Challenge Kupası ilk maçında Beşiktaş 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rövanşta, rakibini 3-0 yenerek adını 8’li finallere yazdırdı.

CEV Challenge Kupası ilk maçında Beşiktaş 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rövanşta, rakibini 3-0 yenerek adını 8'li finallere yazdırdı.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Ivan Chumak (Rus), Bojan Bardic (Hrv)


Aydın Büyükşehir Belediye: Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin Martinez


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


Beşiktaş: Merve, Zeynep, Yvon, Arelya, Cemre, Olesia, Mia, Dilara, İkbal, Hümay, Pınar, Fatma, Tuğçe, Ceren


Başantrenör: Mehmet Kamil Söz


Setler: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12


Süre: 102 dak. (27, 27, 29, 19)

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