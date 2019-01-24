Aydın Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da turladı

CEV Challenge Kupası 8’li finaller rövanş karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika’da oynanan karşılaşmada rakibini 2-3 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika'da oynanan karşılaşmada rakibini 2-3 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Salon: Sporthal Mister V Arena
Hakemler: Valdimarsson Jon Olafur-Kramar Sandl Tajana
Hermes Oostende: Fanny, Jasmien, Delphine, Nina, Sofie, Lynn, Lise, Lien, Kaat, Celine, Amber, Jitse, Megan
Başantrenör:Frederik De Veylder
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Setler: (25-22), (19-25), (18-25), (25-21), (12-15)
Süre: 113 dakika (28, 24, 22, 24, 15)