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Aydın Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da turladı

CEV Challenge Kupası 8’li finaller rövanş karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika’da oynanan karşılaşmada rakibini 2-3 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

CEV Challenge Kupası 8'li finaller rövanş karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika'da oynanan karşılaşmada rakibini 2-3 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.


Salon: Sporthal Mister V Arena


Hakemler: Valdimarsson Jon Olafur-Kramar Sandl Tajana


Hermes Oostende: Fanny, Jasmien, Delphine, Nina, Sofie, Lynn, Lise, Lien, Kaat, Celine, Amber, Jitse, Megan


Başantrenör:Frederik De Veylder


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


Setler: (25-22), (19-25), (18-25), (25-21), (12-15)


Süre: 113 dakika (28, 24, 22, 24, 15)

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