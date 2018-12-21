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Aydın Büyükşehir, Beylikdüzü'nü ağırlayacak

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, yarın kendi evinde Beylikdüzü Voleybol ile karşılaşacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, yarın kendi evinde Beylikdüzü Voleybol ile karşılaşacak.


Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda saat 15.00'da Beylikdüzü Voleybol ile karşılaşacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı bugün yapacağı son antrenman ile maç için hazırlıklarını tamamlayacak.


Takımda eksik ve sakat oyuncu bulunmadığını ve moralli bir şekilde maç için hazırlıklara devam ettiklerini belirten Başantrenör Mustafa Umut Uysal, “Avrupa Kupası maçında güzel bir galibiyet elde ettik. İki ayaklı bir maçtı. İlkini kazandığımız için mutluyuz. Rövanş maçından da istediğimizi alarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Yarın Beylikdüzü ile kendi evimizde karşılaşacağız. Avrupa Kupası maçında almış olduğumuz galibiyetle bu maça moralli bir şekilde hazırlanıyoruz. Beylikdüzü maçı ligin ilk yarısının son iki maçından bir tanesi. Beylikdüzü karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Ligdeki sıralamamız açısında da önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Bugün son antrenmanımızı gerçekleştirip maça hazır hale geleceğiz. Tüm taraftarlarımızı yarınki maça davet ediyorum” diye konuştu.

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