Aydın Büyükşehir çiftçinin yanında

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımsal altyapı çalışmaları kapsamında Çeştepe Mahallesi'nde binlerce dönüm araziyi sulayacak sondaj kuyuları açtı. ABB Başkanvekili Barış Altıntaş “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal altyapının oluşturulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı düzensiz yağışlar ve bu bağlı olarak gelişen kuraklık, tarımsal üretimde sürekliliğin aksamasına ve üretim sürecinde azalmaya neden olabilecek riskler oluşturuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de (ASKİ) bu gerçekler ışığında çalışmalarını sürdürerek, çiftçilerin üretim sürecinde eksilme yaşanmaması için yeni sondaj kuyuları oluşturuyor.

Bu kapsamda Efeler ilçesinin Çeştepe Mahallesi'ndeki arazilerde iki farklı noktada ki sondajı aktif hale getirerek binlerce dönüm tarım arazisi suyla buluşturuldu. ABB Başkanvekili Barış Altıntaş ve ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç çalışma yapılan alanda Mahalle Muhtarı Kani Kavadar ile birlikte çiftçilerle bir araya geldi.

Yapılan sondaj çalışmalarıyla birlikte kurak geçen bu mevsimi bereket içinde geçireceklerini ve daha fazla ekim yapacaklarını belirten çiftçiler bu hizmetinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

“Yetişecek ürünler bereketli olsun.”

ABB Başkanvekili Barış Altıntaş kent genelinde üreticiye güç katmak için çalıştıklarını belirterek, “Kırsal kalkınmanın sürekliliği için üretimin aksamadan devam etmesi gerekiyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal altyapının oluşturulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çeştepe'deki çiftçilerimizin sondaj kuyusu çalışması talebini yerine getirdik. Çiftçilerimiz de bu çalışma sonrası daha fazla ürün ekeceklerini öğrendik. Yetişecek ürünler bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

“Özlem Çerçioğlu çiftçiler yüzlerini güldürdü”

Çeştepe Mahalle Muhtarı Kani Kavadar, “Su kıtlığında Özlem Çerçioğlu elini uzatması çiftçilere büyük bir destek oldu ve yüzlerini güldürdü. Başkan Çerçioğlu'na bütün çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Bin dönüme yakın arazi sulanacak ve çok faydalı olacak.” dedi.

“İkinci bir ürün ekme şansımız yoktu ama şimdi buralar canlandı.”

Çiftçi Erol Sayalan, “Kurak bir yıl, su sıkıntısı had safhada, Büyükşehir'in çiftçilere destek olması büyük bir fayda sağladı. İkinci bir ürün ekme şansımız yoktu ama şimdi buralar canlandı. Bu kuyulardan da bir iki kat sulama yaptığımız zaman, ikinci defa ekeceğiz. Özlem Başkana ve ekine çok teşekkürler.” şeklinde konuştu.

“Şu anda bu su bizler için altından daha kıymetli”

Bir diğer çiftçi Zihni Uysal da kurak dönemde yapılan bu çalışmaya ve suyun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu çalışma çok güzel. Şu anda bu su bizler için altından daha kıymetli. Su olmazsa hiçbir şey olmaz, su demek hayat demek. Bu çalışma için çok teşekkür ederiz.”