Aydın Büyükşehir, Dünya Tiyatro Haftası'nı sahnelenen oyunlarla kutladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Haftası'na özel olarak hazırlanan birbirinden güzel oyunlarla seyircilerin karşısına çıktı. 27, 28, 29 ve 30 Mart tarihlerinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunlar, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart günü saat 21.00'de ‘Dünya Tiyatro Günü Ulusal ve Uluslararası Bildirisi'nin okunması ile perdelerini açtı. Ardından Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı, Murat Uysal'ın yönettiği ‘Pembe Panduflu Aşk' seyircilerle buluştu.

Dünya Tiyatro Haftası'na özel olarak etkinlikleri dört güne yayan ABB Şehir Tiyatrosu, 28 Mart Salı günü saat 21.00'de ‘Kim Deli Kim Akıllı?' oyunuyla izleyicileri tiyatro sanatına doyururken duayen yazar Dr. Hidayet Sayın Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun etkinliklerine katıldı.

29 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı, Umut Serdar Kaya'nın yönettiği; toprak, su, hava ve ateşin birbirleriyle etkileşimlerinin anlatıldığı ‘Hepimiz Biriz' adlı oyun sahnelendi. Saat 21.00'de ise Muzaffer İzgü'nün yazdığı, Coşkun Kemer'in yönettiği ‘Kasabanın Alileri' adlı oyun Aydınlı tiyatro severlerle buluştu ve izleyicilere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Onlarca oyunu sahnelenen duayen oyun yazarı Dr. Hidayet Sayın da etkinliğe katıldı. Sayın'a çiçek takdimi de yapıldı.

27 Mart Dünya Tiyatro Haftası'na özel olarak hazırlanan etkinlikler, 30 Mart Perşembe günü saat 21.00'de sahnelenen ‘Bernarda Alba'nın Evi' adlı oyunla sona erdi.

Dört güne yayılan etkinliklerde oldukça keyifli dakikalar geçiren seyirciler, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, sanata ve sanatçıya her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.