Aydın Büyükşehir ekipleri deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi bölgeye destek ekibi gönderdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok sayıda ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkıldı.

Aydın Büyükşehir ekipleri yola çıktı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaşanan depremin ardından Aydın'dan da ekiplerin yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Çerçioğlu paylaşımında, “Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem yüreğimizi yaktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerimiz yardım ve destek için harekete geçti. Arama kurtarma ekiplerimiz; 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği ile deprem bölgesine doğru yola çıktılar. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteğe hazırız” açıklamasında bulundu.