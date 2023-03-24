Aydın Büyükşehir, Germencik'in yollarını yeniliyor

Vatandaşların konforunu arttırmak için yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesi Şehit Cafer Sokak'ta kazı çalışmalarına başladı.

Kentin birçok noktasında eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Germencik ilçesi Şehit Cafer Sokak'ta da kazı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar için yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam eden ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu yollara sahip olduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor.'' dedi.