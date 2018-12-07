Aydın Büyükşehir İsmet Sezgin'i andı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eski Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Sezgin'in ikinci ölüm yıldönümü için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Efeler'deki İsmet Sezgin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma hayrı yapıldı. Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İsmet Sezgin heykelinin yanında gerçekleştirilen etkinliğe, başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra İsmet Sezgin'in kızı Ayşe Sezgin, kardeşi Metin Sezgin ile eşi Şefika Sezgin ve yeğeni Bülent Sezgin katıldı. İsmet Sezgin'i sevenlerin de katılım gösterdiği etkinlikte konuşan başkan Çerçioğlu "İsmet Ağabey herkesin ağabeyiydi. Kalbimizde kendisinin ayrı bir yeri vardır. Hem Türkiye'ye hem de Aydın'a çok büyük hizmetlerde bulundu. Kendisini Allah'tan rahmet, ailesine tekrar tekrar sabır diliyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik için başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden Ayşe Sezgin ise "İsmet Sezgin'in sevenlerini burada bir arada görmekten, sevgili Özlem Hanım'la da beraber olmaktan çok mutlu oldum" diye konuştu.