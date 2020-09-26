İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Büyükşehir İtfaiyesi Söke'deki orman yangınına müdahale ediyor

Söke Akçakonak ve Yenidoğan Mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.


Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hızla müdahale ediyor. Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için de yoğun çaba gösteriyor.


İtfaiye ekiplerinin yanı sıra ASKİ'ye ait arazözler de takviye ekip olarak yangın alanında yer alıyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir ekiplerinin yangın alanında söndürme çalışmaları için tüm imkanları ile seferber olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.