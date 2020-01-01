Aydın Büyükşehir İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi

Türkiye'nin en hızlı ikinci ekibi unvanına sahip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi çalışmalarına ara vermiyor.

Türkiye genelinde yangınlara en hızlı müdahale eden ikinci ekip olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yeni yıla görev başında girdi. Modern araç-gereçleri ve donanımlı personeliyle Aydın genelinde her türlü arama-kurtarmanın yanı sıra kaza ve yangına da müdahale eden Aydın İtfaiyesi, yeni yıla girilirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.

Yangınlara ortalama 3 dakika 42 saniyede müdahale ederek Aydınlıların takdirini toplayan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, geçen yıl toplamda yaklaşık 6 bin yangına müdahale etti. Bunun yanı sıra yaklaşık 500 trafik kazasına da müdahalede bulunuldu ve bu kazalarda birçok vatandaş kurtarıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Serdar Adanır'ın verdiği bilgilere göre 2019'da özel sektörden ve kamudan olmak üzere yaklaşık 18 bin kişiye eğitim verilirken 17 ilçede 1800 işyerinin de yangına uygunluğu kontrol edildi. Adanır, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin toplam 415 personel ve 90 araçla Aydınlılara hizmet verdiğini hatırlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İtfaiyesi'nin vatandaşların başına gelebilecek her türlü olumsuz durumda en kısa sürede yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.