İhlas Haber Ajansı

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Aydın Büyükşehir, KPSS öncesi adayları yalnız bırakmadı

Yüz binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün gerçekleşti.

Sınavın yapılacağı okul önlerinde stant açan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sınav öncesinde sınava girecek memur adayları ve ailelerini yalnız bırakmadı.


Binlerce su dağıtıldı


KPSS öncesinde personeliyle sahadaki yerini alan Büyükşehir Belediyesi, sınava katılan adaylara ve ailelerine su dağıtımı gerçekleştirdi.


Başkan Çerçioğlu adaylara başarılar diledi


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavına giren tüm adaylara başarılar diledi.

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