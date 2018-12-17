Aydın Büyükşehir, Kuşadası'nda çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç budama, yol kenarları ve refüjlerde temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Kötü hava şartları öncesi kuruyan ve tehlike arz eden dalları budayarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri alan ekipler, cadde ve sokakları süpürerek tertemiz hale getirildi.

Büyükşehir yetkileri ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Güzelçamlı Muhtarı Mümin Altıntaş, “Aydın Büyükşehir Belediyesi''nin hizmetlerinden ve personelinden oldukça memnunum. Ne zaman ihtiyaç olsa, ne zaman telefon etsem anında yanıt alıyorum ve taleplerime cevap veriliyor. Bu yüzden başkan Özlem Çerçioğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.