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Aydın Büyükşehir Kuşadası'nda “Önce Yaya” dedi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’nda okul önlerinde “Önce Yaya” yazılı yaya yolu çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda okul önlerinde “Önce Yaya” yazılı yaya yolu çalışması başlattı. Çalışma Kuşadası ile birlikte Aydın'ın tüm ilçelerinde özellikle okul yollarında öğrencilerin güvenliği için yapılıyor.


Özellikle okul önlerinde yapılan çalışmayla yaya geçitleri yenilenirken aynı zamanda farkındalık oluşturmak için de "Önce Yaya" işaretlemesi yapılıyor. İlk olarak İkiçeşmelik İlkokulu önünde yapılan çalışmayı vatandaşlar büyük bir memnuniyetle karşıladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından okul önlerinde yürütülen yaya yolu çalışmasının farkındalık oluşturacak gerekli bir iş olduğunu ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen yaya yolu çalışması sayesinde çocuklarımız okul ve evlerine güvenli bir şekilde gidecekler. Yapılan çalışma sayesinde sürücülerin de daha dikkatli olacaklarını düşünüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na kentimizde yürüttükleri bu tarz duyarlı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” ded

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