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Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

CEV Challenge Cup’ta son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8’li finaller turu ilk maçında MCM-Diamant Kaposvar’ı konuk etti.

CEV Challenge Cup'ta son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında MCM-Diamant Kaposvar'ı konuk etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu


Hakemler: Dimitrios Onopas, Konstantin Selin


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


MCM-Diamant Kaposvar: Anna, Renata, Nathalie, Bianka, Maria, Viktoria, Nikalina, Annamaria, Reka, Tatjana


Anterenör: Vincet Lacombe


Setler: 25-19, 25-14, 25-23


Süre: 81 dakika (27, 25, 29)

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