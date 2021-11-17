Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko’yu konuk etti.
Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko'yu konuk etti. Maça istekli ve etkili başlayan Aydın'ın Sultanları rakibini 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Erko Varblane, Bjorn Willems
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve, Greta, Berra, Ergül, Emine, Güldeniz, Aslihan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
OK Gacko: Nikolina, Ana, Andela, Tamara, Jovana, Helena, Katarina, Ana Z., Snezana
Antrenör: Sasa Slijepcevic
Setler: 25-14, 25-18, 25-17
Süre: 69 (22, 25, 22)