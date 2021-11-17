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Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko’yu konuk etti.

Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko'yu konuk etti. Maça istekli ve etkili başlayan Aydın'ın Sultanları rakibini 3-0 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu


Hakemler: Erko Varblane, Bjorn Willems


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve, Greta, Berra, Ergül, Emine, Güldeniz, Aslihan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


OK Gacko: Nikolina, Ana, Andela, Tamara, Jovana, Helena, Katarina, Ana Z., Snezana


Antrenör: Sasa Slijepcevic


Setler: 25-14, 25-18, 25-17


Süre: 69 (22, 25, 22)

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