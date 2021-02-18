İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın Büyükşehir, Regaip Kandili için helva dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili’nde 17 ilçede 29 farklı noktada yüz binlerce Aydınlıya helva dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili'nde 17 ilçede 29 farklı noktada yüz binlerce Aydınlıya helva dağıttı. Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Mübarek üç ayın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.


Vatandaşlar Regaib Kandili nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tüm ilçelerinde merkezi noktalarda kurulan stantlarda dağıtılan helvadan alıp Başkan Çerçioğlu'na kandile verilen değer nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Regaip Kandilini kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.