Aydın Büyükşehir sahillerde vatandaşlarla bayramlaştı

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan şeker ve lokumlardan alan vatandaşlar bu ince davranışla mutlu olduklarını söyleyip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Bayram tatiliyle birlikte Aydın'ın gözde tatil beldelerindeki sahiller dolup taşmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sezon başından bu yana her türlü temizlik ve düzenleme çalışmasının yapıldığı sahiller, geçen yıllarda olduğu gibi yine vatandaşların ilk tatil tercihi oldu. Tatilini Aydın'da geçiren vatandaşlar çoğunlukla Didim ve Kuşadası'nı tercih ederken, sahillere gelen vatandaşları hoş bir sürpriz bekliyordu. Büyükşehir personeli tarafından bayram şekeri ve lokumu dağıtıldı. Vatandaşların bayramlarını kutlayan Başkan Çerçioğlu, vatandaşların mutlu bir tatil geçirmeleri için tatil beldelerinde her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi.