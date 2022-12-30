İhlas Haber Ajansı

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Aydın Büyükşehir tüm etkinlikleri iptal etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlama sonrası 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yıl dolayısıyla düzenlenecek olan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlama sonrası 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yıl dolayısıyla düzenlenecek olan tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Nazilli'de gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama nedeniyle, bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

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