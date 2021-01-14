Aydın Büyükşehir vatandaş dayanışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'ın Koyunlar Mahallesi'nde vatandaşlar ile imece usulü yol çalışması yapıyor.

Yenipazar'ın Koyunlar Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle mahalleliler imece usulü yol çalışması yapıyor. Mahalle muhtarı Muhammet Aktaş, mahallelerinde birlik-beraberliğin bir gelenek olduğunun altını çizip bu imeceye teşvik ettiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri'nin kendilerine parke taşı verdiğini, genciyle-yaşlısıyla bütün mahalle erkeklerinin de dönüşümlü olarak mahallenin yollarında taş döşeme işi yaptığını ifade eden muhtar Aktaş, "Yapılan çalışmayla birlikten kuvvet doğuyor. Erkeklerimiz yol çalışmasında dönüşümlü olarak çalışırken kadınlarımız da yemek yaparak burada çalışanlara bakıyor. Mahallemizde imece usulü iş yapmak bir gelenek, bu geleneği bütün mahalleliler olarak sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalledeki birçok çocuk gibi 7. sınıfa giden kendi oğlunun da taş döşeme işinde çalıştığını, yağmurlar öncesinde bir an önce yolu bitirebilmek için bütün mahalleliler olarak seferber olduklarını belirten Aktaş, "Yolun taşını kendimiz döşemek istedik. Bu yolda kullanılan taşı Büyükşehir Belediyesi verdi. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri de burada. Mahallemizde yakın zamanda bir sondaj çalışması da yapılacak. Mahallemize yapılan hizmetler için Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na şahsım ve mahallelim adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.