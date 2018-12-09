Aydın Büyükşehir ve AHBAP işbirliğiyle farkındalık çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, toplumda dayanışmanın, yardımlaşmanın öne çıkması için bir iyilik hareketi olan ve sanatçı Haluk Levent'in önderliğinde kurulan AHBAP oluşumuyla ortak bir projeyle Kuşadası'nda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan “Çevre Bilinci Projesi” kapsamında AHBAP Aydın'dan gönüllü gençlerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz ve Büyükşehir Belediyesi personeli, çevre temizliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için Kuşadası sahilinde temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmasına çevredeki vatandaşlar da gönüllü olarak destek verdi. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında daha önce de birçok okul ve sivil toplum kuruluşuyla farkındalık çalışması gerçekleştirmişti.

AHBAP'lı gençler, çevre bilincini oluşturmak için “Çevre Bilinci” projesini başlatan başkan Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. Gençler, bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi'yle böylesi ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirttiler.

Başkanvekili Karakoz, duyarlılıklarından dolayı gençleri kutlayıp her zaman onları destekleyeceklerini söyledi. Karakoz, "Çevre Bilinci Projemiz çerçevesinde gençlerimizle bu farkındalık çalışmasını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Gençlerimizin çevreye duyarlı birer birey olarak yetişiyor olmalarını görmek bizleri heyecanlandırıyor. Evimizin içerisini temiz tuttuğumuz gibi çevremizi de temiz tutmalıyız. Yüzlerce yıl bozulmadan çevreyi kirletmeye devam edecek olan materyallerle çevremizi kirletmemeliyiz. Temizlik çalışmaları yerel yönetimlerin görevi olsa da çevreyi temiz tutmanın en kolay ve pratik yolu onu kirletmemektir" diye konuştu.