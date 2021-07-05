Aydın Büyükşehir Ve Kuşadası Belediyesi “Müzik Susmasın” Dedi

“Aydın Sahne” ismini taşıyan konserlerin sonuncusu Davutlar Sevgi Plajı'nda yer alan Ada Camping'de gerçekleşti. Tatilciler Didem Hamamcıoğlu'nun, seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılarla oldukça keyifli vakit geçirdi. 7'de 70'e herkesin keyifli anlar yaşadığı konserde solist Didem Hamamcıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek şöyle konuştu: “Pandemi döneminde çok günler yaşadık. Müzisyenler olarak unutulduğumuzu hissetmeye başlamıştık. Mesleğimizi icra edememek bizi yaralıyordu. Böylesine güzel bir projenin içinde olmak benim için büyük bir onurdur” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile gerçekleşen konserler devam edecek. Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü 22 Temmuz saat 16.00'da Panionion ve Balıkçılar Meydanı'nda, müzisyenler vatandaşlarla buluşacak.