Aydın Büyükşehir yeni yılı çeşitli etkinliklerle kutlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl Atatürk Kent Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Aydınlılar Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleneceği etkinliklerle Aydınlılar yeni yıla müzik, ışık ve havai fişek gösterileriyle girecek. Yılın ilk kar yağışı da Kent Meydanı'nda gerçekleşecek. Atatürk Kent Meydanı'ndaki etkinlikler saat 17.00'de meydanın sekiz farklı noktasına yerleştirilecek suni kar makinelerinin çalışmasıyla başlayacak. Meydanı beyaza bürüyecek kar yağışına popüler şarkıların çalınacağı bir müzik gösterisi eşlik edecek.

Saat 20.30'da ise meydandaki havuzda ışık ve ses gösterisi gerçekleştirilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin sahneye çıkacağı canlı performans ise saat 23'te başlayacak. Canlı performansın hemen ardından heyecanın doruğa çıkacağı dakikalarda ise Aydınlıları keyifli bir gösteriyle Hakan Doğanay Şov ve lazer ışık gösterisi bekliyor. Aydınlıların yeni yıla eğlenerek girmesi için yeni yılın ilk saniyelerinden itibaren dakikalarca sürecek havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşlarımıza 2019 yılının sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini dileyerek Atatürk Kent Meydanı'ndaki etkinliklere tüm Aydınlıları davet etti.