İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aydın Büyükşehirde kesin olmayan sonuçlar açıklandı

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kesin olmayan seçim sonuçları açıklanırken, mevcut Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 368 bin 791 oyla seçimin galibi olurken, Cumhur İttifakı adayı Mustafa Savaş ise 299 bin 056 oy aldı.


Aydın İl Seçim Kurulu tarafında açıklanan kesin olmayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına göre Özlem Çerçioğlu Bozdoğan'da 11 bin 952, Buharkent'te 4 bin 536, Çine'de 18 bin 696, Didim'de 29 bin 569, Efeler'de 92 bin 632, Germencik'te 17 bin 084, İncirliova'da 15 bin 561, Karacasu'da 6 bin 31, Karpuzlu'da 3 bin 809, Koçarlı'da 8 bin 675, Köşk'te 7 bin 858, Kuşadası'nda 39 bin 129, Kuyucak'ta 9 bin 570, Nazilli'de 50 bin 432, Söke'de 41 bin 672, Sultanhisar'da 7 bin 277, Yenipazar'da 4748 oy aldı.


Mustafa Savaş ise Bozdoğan'da 11 bin 361, Buharkent'te 3 bin 877, Çine'de 16 bin 754, Didim'de 17 bin 644, Efeler'de 77 bin 377, Germencik'te 11 bin 20, İncirliova'da 14 bin 472, Karacasu'da 6 bin 461, Karpuzlu'da 4 bin 409, Koçarlı'da 9 bin 048, Köşk'te 10 bin 105, Kuşadası'nda 25 bin 215, Kuyucak'ta 8 bin 973, Nazilli'de 41 bin 672, Söke'de 30 bin 232, Sultanhisar'da 6 bin 222, Yenipazar'da 4 bin 214 oy aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.