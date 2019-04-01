Aydın Büyükşehirde kesin olmayan sonuçlar açıklandı

Aydın İl Seçim Kurulu tarafında açıklanan kesin olmayan Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına göre Özlem Çerçioğlu Bozdoğan'da 11 bin 952, Buharkent'te 4 bin 536, Çine'de 18 bin 696, Didim'de 29 bin 569, Efeler'de 92 bin 632, Germencik'te 17 bin 084, İncirliova'da 15 bin 561, Karacasu'da 6 bin 31, Karpuzlu'da 3 bin 809, Koçarlı'da 8 bin 675, Köşk'te 7 bin 858, Kuşadası'nda 39 bin 129, Kuyucak'ta 9 bin 570, Nazilli'de 50 bin 432, Söke'de 41 bin 672, Sultanhisar'da 7 bin 277, Yenipazar'da 4748 oy aldı.

Mustafa Savaş ise Bozdoğan'da 11 bin 361, Buharkent'te 3 bin 877, Çine'de 16 bin 754, Didim'de 17 bin 644, Efeler'de 77 bin 377, Germencik'te 11 bin 20, İncirliova'da 14 bin 472, Karacasu'da 6 bin 461, Karpuzlu'da 4 bin 409, Koçarlı'da 9 bin 048, Köşk'te 10 bin 105, Kuşadası'nda 25 bin 215, Kuyucak'ta 8 bin 973, Nazilli'de 41 bin 672, Söke'de 30 bin 232, Sultanhisar'da 6 bin 222, Yenipazar'da 4 bin 214 oy aldı.