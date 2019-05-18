Aydın Büyükşehirden 100. yıl kutlamaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Samsun'a ayak basışının 100'üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta içerisinde "Geldikleri Gibi Giderler" sergisiyle başlayan etkinlikler 2 Yıldızlı FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun Aydın etabıyla son hızıyla devam ediyor. Yarın akşam ise sevilen sanatçı Melek Mosso Aydınlılara 100'üncü yıl konseriyle seslenecek.

Yarın akşam bir taraftan 2 Yıldızlı FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun Aydın etabının heyecanı yaşanacak bir taraftan da sevilen sanatçı Melek Mosso Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşatacak. Saat 18'de başlayacak olan final maçları 2019 yılının en prestijli plaj voleybolu turnuvası olarak kabul edilen Aydın etabında heyecanı zirveye çıkaracak. Turnuvada Almanya, ABD, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda, İtalya, İran, İsviçre, İsveç, İngiltere, Japonya, Kanada, Litvanya, Letonya, Norveç, Polonya, Rusya, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 56 takım final için ter döküyor.

Pazar akşamı saat 20.30'da ise yine Atatürk Kent Meydanı'nda Melek Mosso konser verecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Başlattıkları bağımsızlık mücadelesinin yüzüncü yılını kutluyoruz. Her yaştan Aydınlıyı umudun yeşerdiği bugünü kutlamak için Pazar günü Atatürk Kent Meydanı'na davet ediyoruz" diye konuştu.