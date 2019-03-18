Aydın Büyükşehirden 18 Mart Şehitler Gününde lokma hayrı

Aydın'ın 17 ilçesinde yapılan lokma hayrı binlerce vatandaşa ulaştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü anısına şehitler için Efeler ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın tüm ilçelerinde lokma hayrı gerçekleştirdi. Vatandaşlar lokma hayrına yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruk oluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aziz şehitlerimiz anısına lokma döktürdüklerini belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz" dedi.