Aydın Büyükşehir'den Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ücretsiz taşıma açıklamasına cevap

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2022'nin ilk üç ayı itibarıyla, engelli vatandaşların, 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların ve gazi şehit yakınlarının ücretsiz taşınması için 478 bin TL ücret ödemesi yapıldığı yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Bazı basın organlarında Aydın Büyükşehir Belediyesi halk otobüslerine 2022'nin ilk üç ayı itibarıyla, engelli vatandaşların, 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların ve gazi şehit yakınlarının ücretsiz taşınması için 478 bin TL ücret ödemesi yapıldığı yönündeki haber yer almıştır. Bu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi hesabına gönderilen bu gelir desteği ödemesi “Ücretsiz Seyahat çerçevesinde Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde tek kuruşuna bile dokunulmadan S.S. 133 No'lu Efeler Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi hesabına aktarılmaktadır. Yasal mevzuat doğrultusunda halk arasında “Sarı Civciv” olarak bilinen Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının bu gelir desteği ödemesinden yararlanması mümkün değildir. Bu sebeple Sarı Civcivlerde seyahat eden engelli vatandaşların, 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların ve gazi şehit yakınlarının ücretsiz taşınmasına yönelik bütün giderler tamamen Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Bakanlık tarafından Büyükşehir Belediyesi hesabına gönderilen bu gelir desteği, tek kuruşuna dahi dokunulmadan Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmadan doğrudan ilgili kooperatifin hesaplarına aktarılmaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklama yapılmıştır” dedi.