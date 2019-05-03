Aydın Büyükşehir'den anneler ve çocuklarına özel etkinlik

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan anneler düzenlenen çeşitli yarışmalar ve spor etkinlikleriyle gönüllerince bir gün geçirdi.

Anneler ve çocuklarıyla birlikte gerçekleştirilen piknik, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin konseriyle başladı. Zumba gösterisi ve dans gösterisiyle devam eden etkinlikte anneler danslara eşlik ederek hünerlerini gösterdi. Etkinlikte çeşitli yarışmalar da düzenlenirken anneler birbirleriyle yarışarak çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

Anneler, düzenlenen piknikle bir araya gelmelerini ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.