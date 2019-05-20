Aydın Büyükşehirden görkemli 100. yıl kutlaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Samsun'a ayak basışının 100'üncü yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutladı.

2019 yılının en prestijli plaj voleybolu turnuvası olan 2 Yıldızlı FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun Aydın etabının finali oynanırken, akşam da sevilen sanatçı Melek Mosso Aydınlılara unutulmaz bir 100. yıl konseri verdi.

Plaj voleybolunda erkeklerde İtalya-Polonya finalinin galibi Polonya turnuvanın galibi oldu. Erkeklerde üçüncülüğü Almanya aldı. Kadınlarda ise Rusya-Ukrayna finalinin galibi Rusya turnuvayı kazanmanın heyecanını yaşadı. Kadınlarda üçüncü takım İsviçre ekibi oldu.

Takımlara kupaları ve ödülleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş tarafından verildi. 100. yıl kutlamaları akşam da devam etti. Sevilen sanatçı Melek Mosso, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran binlerce Aydınlıya keyifli bir akşam yaşattı.

Konser öncesinde konsere katılan izleyicilere "Merhaba, bayramımız kutlu olsun" diyerek selamlayan Başkan Çerçioğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam yüz yıl önce bugün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattı, bağımsızlık ateşini yaktı. 19 Mayıs demek özgürlük demek, 19 Mayıs bağımsızlık demek. O günkü ruhu ben burada Atatürk Kent Meydanı'nda görüyorum" dedi. Gençleri yetiştiren anne ve babalara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, "Sizler olduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtı asla yere gelmez, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri saygıyla, minnetle andıklarını söyledi.

Sanatçı Melek Mosso'nun da Aydın'da üniversite eğitimi gördüğünü, bu nedenle fahri hemşeri sayıldığını belirten Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Melek Mosso, Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşatırken konser sonrasında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.