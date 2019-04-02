Aydın Büyükşehir'den kandil lokması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle merkez Efeler ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın 17 ilçesinde 20 bin kişilik lokma hayrı yaptı.

Lokma hayrına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar il genelinde lokma hayrında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlığından dolayı teşekkür etti. Aydınlıların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandilini kutlar, sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim" dedi.