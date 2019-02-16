Aydın Büyükşehir'den Karpuzlu'ya 28 milyonluk yatırım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçim ofisi açılışına katıldığı Karpuzlu'ya 28 milyonluk yatırım yaptıklarını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Karpuzlu'da seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim ofisi açılışına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Çerçioğlu'na büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Coşkulu karşılama için vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çerçioğlu konuşmasına Karpuzlu'ya 5 yılda yapılan büyükşehir ve ASKİ yatırımlarını paylaşarak, “Yerel seçimde size en çok kim hizmet ettiyse oyunuzu ona verin. Karpuzlu'ya 5 yılda 28 milyon lira hizmet edildi. Karpuzlu tarihinde görülmedi böyle yatırım. Fen işleri olarak 115 kilometre yol yaptık. ASKİ olarak toplam 61 kilometre hat çalışması yaptık. 38 kilometre içme suyu, 20 kilometre kanalizasyon, 3 kilometre yağmur suyu hat çalışması, 6 adet içme suyu paket arıtma yaptık, 10 adet de sondaj kuyusu açtık. Sosyal tesis, yüzme havuzları ve otogar yaptık” dedi.

Bizim tek amacımız Karpuzlu'ya hizmet etmek diyerek hizmet vurgusu yapan Başkan Çerçioğlu “Mutluca, Tekeler, Yahşiler, Akçaabat mahallelerinde haftada 1 gün su veriliyordu. Su akmıyordu çeşmelerden. Bu sorunu biliyorduk. Ben 2 dönem milletvekilliği yaptım. Bu köylere geldiğimde hep bana söyleniyordu. Özellikle hanım kardeşlerim su akmıyor, çeşmeden su taşıyoruz; çamaşır, bulaşık yıkayamıyoruz. Ne olacak bizim halimiz diye. Susuzluk kadar kötü bir şey var mı? Büyükşehir belediyesi olunca Tuğrul Başkanımla oturduk ilk önce bu susuz köylere su getirdik. Bu sorun 5 yıllık değil, 20-30 yıllık bir sorundu. Çalışmalarımızı yaptık ve şimdi 24 saat su akıyor. Siz hizmet edenle etmeyeni çok iyi biliyorsunuz. Çünkü Karpuzlulular vefalıdır, yüreklidir” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik konusuna da değinen Çerçioğlu “Biz her zaman fakir fukara, garip gurebanın yanında olduk. Hastası olana hemen doktor hemşire yetiştirdik. Bir yerde fakir varsa sıcak yemeğimizi gönderdik. Hiç kimse Aydın'da, Karpuzlu'da karnı aç yatağa girmez. Hiç kimse soğuktan üşümez. Çünkü Tuğrul Başkanımla biz varız. Her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz 5 yıldan 5 yıla kapınızı çalmıyoruz. 365 gün Karpuzlu'ya hizmet edenlerdeniz. O yüzden bu gün karşınıza gururla çıkıyorum.” dedi.

Seçim bürosu açılışına Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP İl Başkanı Ali Çankır, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İYİ Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Veysel Kalfa ve CHP Karpuzlu İlçe Başkanı Turgay Yağmur da katıldı.