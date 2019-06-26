Aydın Büyükşehirden Nazilli'ye tam destek

Nazilli daha önce tek kanatlı kuştu. Şimdi çok daha güçlü” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu beraberinde İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı ve CHP İl Başkanı Ali Çankır ile CHP Nazilli İlçe Örgütü ve İYİ Parti Nazilli İlçe Teşkilatı ziyaretlerinin ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu'nu ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyleyen Başkan Özcan, “31 Mart öncesinde Millet İttifakı'yla çok güzel bir birliktelik yakaladık. Seçimin ardından da Nazilli'ye hizmet verme sürecimiz başladı. Seçim sürecindeki çalışmamızın daha fazlasını bugün yapıyoruz. Nazilli hizmetin en güzeline layık. Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle de daha iyi ve güzel hizmetler vereceğiz” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Nazilli'ye her zaman destek vereceklerinin altını çizen Başkan Özcan, “Nazilli'de herkesi tanıyorum. Uzun zamandır belediyeye gelmiyordum ama sürekli Nazilli'ye geliyordum. Hizmetlerimizi takip edip vatandaşlarımızı ziyaret ediyordum. Ama şimdi Nazilli daha güçlü. Daha önce tek kanatlı kuş gibi yarı uçuyordu yarı uçamıyordu. Şimdi çok değerli kardeşimle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. İlçe başkanlarımızın, meclis üyelerimizin ve muhtarlarımızın desteği çok önemli bizim için. Önce Namık Kemal ve Mithat Paşa Caddesi'nden asfaltlama çalışmalarına başladık. Çünkü Kürşat Başkanımız öyle istedi” ifadelerine yer verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Çerçioğlu, Nazilli Otogarı ile mezbahanın durumu ile ilgili, “Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesini ayrı düşünmek yanlış. Bu mülk ne Özlem Çerçioğlu'nun mülküdür ne de bir başkasının mülküdür. Bu mülk Aydın halkınındır. Bir karar verilecekse belediye başkanları oturur karar verir. Bu mülklerin altına teker takıp götürecek halimiz yok. Bu konuda bir sorun olmaz” sözlerini kaydetti.

Nazilli'nin alt ve üst yapısı ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu ise; “Nazilli'nin üst yapıyla ilgili ciddi sorunları var. Hem kapanan beldelerde hem de şehir içinde asfaltlama yapmamız gereken bölgeler var. İlk önce alt yapıdan ve asfaltlamadan başlayalım dedik. Bunun sıralamasına da tamamen sayın başkan karar verdi. Sayın başkanın önderliğinde biz Aydın Büyükşehir olarak tam desteğiz, ful desteğiz. Bütün Nazilli Belediyesi'nin kapıları Nazilli Belediyesi'ne sonuna kadar açık. Büyükşehir'den istediği ne varsa yapmaya hazırız. Bir dediğini ikiletmeyeceğiz. Ben Sayın Meral Akşener'e söz verdim. Vatandaşımız bize 5 yıllık yetki verdi. Allah nasip ederse nice 5 yıllar diyoruz. Allah nasip ederse Aydın halkına, Nazilli halkına hizmet vereceğiz” dedi.