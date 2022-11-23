Aydın Büyükşehir'in 2023 yılı bütçesi belli oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde belediyelerin 2023 yılı bütçeleri açıklanırken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 3 milyar 25 milyon TL olarak belirlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı meclis toplantısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 51 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı tahmini bütçesi 3 milyar 25 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı öncesinde Başkan Çerçioğlu ve kadın meclis üyeleri “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla turuncu fular takarak farkındalık oluştururken, meclis üyelerine kadına yönelik şiddet ile ilgili kısa bir sunum yapıldı.

“Şehir hastanesi gündem oldu”

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Şehir Hastanesi'nin altyapı ve yol çalışmalarını Büyükşehir'in yapmadığını iddia ederek “Bu altyapı ve yolu Büyükşehir Belediyesi yapmazsa bakanlığımız yapacak” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, söz alarak Şehir Hastanesi ile ilgili süreci teknik olarak anlatarak “Çevre Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Aydın Valiliği'nden aldığımız onayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alamadık. Alamadığımız için de uygulama yapılamaz bir halde. Konu arafta bırakıldı” dedi.

“Mülk sahiplerini mağdur etmemek lazım”

AK Partili Arı'nın iddialarına yanıt veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Ben, hastaneyi yapıyor olsaydım, yolunu en baştan düşünürdüm. Altyapısını en baştan düşünürdüm. Ben olsam önce yolunu, altyapısını planlarım. Tarım arazisinin üzerine kondur hastaneyi, sonra bunun altyapısı, yolu ne olacak de. Baştan düşünseydin kardeşim. Bunun yine çözümü var ama bu çözümü yaparken orada yaşayan, anasından babasından kalan mülk sahiplerini de mağdur etmemek lazım. O insanları mahkeme kapılarında süründürmemek lazım. Benim söylediğim bu. Eğer arzu ediyorsanız bu konuyla ilgili her gruptan eşit meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız nasıl takdir edilirse bir grup oluşturulsun. Yine sizlerin belirleyeceği en mümkün zamanda bir toplantı yapalım” dedi.