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Aydın Büyükşehir'in arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalara başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Deprem bölgesine sevk edilen uzman arama kurtarma ekipleri, Malatya Battalgazi'ye ulaşarak çalışmalarına başladı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin arama-kurtarma köpekleri “Zeyna” ve ‘‘Zed'' ile birlikte çalışmalarına başlayan ekipler, yıkılan yapılarda hayatta kalanları arıyor. Çalışmalar, 24 saat esasına göre hassas bir şekilde sürdürülürken, arama kurtarma köpeklerinin hayatta kalanları bulmada en önemli unsur olduğu ifade ediliyor.



Başkan Çerçioğlu, ‘‘Umutluyuz, var gücüyle bölgeye destek olan ekiplerimizden iyi haberler bekliyoruz'' dedi.

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