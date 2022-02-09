Aydın Büyükşehir'in karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kar yağışı Aydın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Hava durumunun takibini yapan ve önlemlerini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yağışının etkili olduğu yerlerde hazır olarak bekleyen iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için önlemlerini alan Büyükşehir ekipleri, yolların kapanmaması ve buzlanmayı önlemek için, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda yaptığı çalışmalarını; Karacasu, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde 7/24 esasına göre sürdürüyor.

“Hızlı çözüm için 444 40 09”

Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilemesini engellemek için Büyükşehir ekiplerinin önlemlerini alarak çalıştığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; yapılan çalışmalarla yolların daha güvenli hale getirildiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu vatandaşların her türlü ihtiyacı için Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti.