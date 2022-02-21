Aydın Büyükşehir'in seralarında Ata Tohumları'yla üretim devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında Ata Tohumları ile ekimi yapılan ürünler, Sultanhisar ilçesindeki AYSERA'da yetişmeye başladı.

Yerli ürünler üretiliyor

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ziraat mühendislerinin kontrolünde yapılan sebze yetiştiriciliğinde, özellikle yerli türler olan Yenipazar tatlı biberi, Aydın karası patlıcanı ve Koçarlı pembe domatesinin üretimi yapılıyor.

Ata Tohumları Aydın'da güvende

İyi tarım uygulamalarıyla üretim yaparak doğru örnekler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, seralarında yetiştirdiği ürünlerin hasadından sağlanacak Ata Tohumlarının, önceki yıllarda olduğu gibi güven altına alınmasını da sağlayacak.

Başkan Çerçioğlu Ata Tohumlarına sahip çıktıklarını belirtti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarımsal üretimde gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması için Ata Tohumlarına özellikle sahip çıktıklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu elde edilecek ürünlere Halk Ege Et marketlerinde yer vererek vatandaşlara aracısız olarak ulaştıracaklarını da ifade etti.