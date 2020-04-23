İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın, büyükşehirle bahara rengarenk giriyor

AYDIN (İHA) – Korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamasa da Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ı daha da güzelleştirmeye devam ediyor.

AYDIN (İHA) – Korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamasa da Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ı daha da güzelleştirmeye devam ediyor.


Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Aydın bahar çiçekleriyle renklendirilirken, peyzaj çalışmalarına da devam ediliyor. İlçelerde budama, genel temizlik ve yeni peyzaj alanlarının belirlenmesi de yapılıyor. İncirliova ve Didim'deki çalışmaları ilçelerin belediye başkanları da inceledi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi bir taraftan salgına karşı tedbirler almaya devam ederken bir taraftan da Aydın'ı güzelleştirmeyi sürdürüyor. Aydın genelinde çiçeklerin bakımı, yeni çiçek dikimleri, ağaçların budanması, peyzaj alanlarının bakımına devam ediliyor. Yapılan çalışmaları İncirliova'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Didim'de de Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay inceledi. İncelemelerde ilçeleri daha da güzelleştirmek için yeni peyzaj alanları belirlendi. Belediye başkanları Aydın'ı güzelleştirmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.