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Aydın, Büyükşehirle yeni yıla ışıl ışıl giriyor

2020’ye sayılı günler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi yılbaşı hazırlıklarını sürdürüyor.

2020'ye sayılı günler kala Aydın Büyükşehir Belediyesi yılbaşı hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın önemli cadde ve meydanları özel ışıklandırmayla ışıl ışıl yapıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından 17 ilçede yapılan çalışmalarla Aydın yeni yıla rengarenk girecek.


Geçen yıllarda olduğu gibi Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı, Ali İhsan Paşa Bulvarı, Doğu Gazi Caddesi, Hükümet Bulvarı, Malazgirt Meydanı gibi önemli cadde, bulvar ve meydanlarda ışıklandırma süslemesi yapıldı.


Işıklandırma çalışmaları ilçelerde de yapılırken vatandaşlar Aydın'ın geceleri renk cümbüşüne dönüştüğünü belirtip uygulama için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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