Aydın caddeleri rengarenk oldu

Ekipler Aydın cadde ve kavşaklarını güzelleştirmeye devam ederken, diğer kavşaklarda olduğu gibi Astim kavşağı da yeni menekşeler ile rengarenk oldu. Sepetli Çiçek Şelalelerini çok beğenen Aydınlılar kent estetiği ile güzel ve renkli bir görüntüye kavuşan cadde ve kavşaklar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üreticiden alınan çiçeklerle de yerli üreticinin desteklendiğini söyleyerek; “Aydınımızın her cadde ve kavşağını çiçeklerimiz ile güzelleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda, huzur ve refah içerisinde yaşamaları için hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.