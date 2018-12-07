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Aydın caddeleri rengarenk oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yılın dört mevsimi yapılan çiçeklendirme çalışmalarında kış ayının gelmesiyle birlikte mevsime uygun çiçekler ile cadde ve kavşaklar düzenlenmeye başlandı.


Ekipler Aydın cadde ve kavşaklarını güzelleştirmeye devam ederken, diğer kavşaklarda olduğu gibi Astim kavşağı da yeni menekşeler ile rengarenk oldu. Sepetli Çiçek Şelalelerini çok beğenen Aydınlılar kent estetiği ile güzel ve renkli bir görüntüye kavuşan cadde ve kavşaklar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerli üreticiden alınan çiçeklerle de yerli üreticinin desteklendiğini söyleyerek; “Aydınımızın her cadde ve kavşağını çiçeklerimiz ile güzelleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda, huzur ve refah içerisinde yaşamaları için hizmetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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