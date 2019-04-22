Aydın CHP, Kılıçdaroğluna yönelik saldırı kınadı

CHP Aydın İl Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün katıldığı şehit cenazesinde gerçekleşen saldırıyı kınadı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Millet İttifakı belediye başkanlarının destek verdiği etkinlikte ortak basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Ali Çankır, “Dün ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan CHP Genel Başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan protesto değil, organize bir eylemdir.Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyonda değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Saldırının azmettiricileri bellidir. Bazı medya organları Cumhuriyet Halk Partisi ve partilileri nasıl hedef gösterdiyse, kimler Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, halk partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kimler talimat verdiyse, bu saldırının altyapısını hazırlayan onlardır. Biz CHP'nin her bir üyesi olarak, bugün burada bulunan siyasi partilerin temsilcileri, STK'ların temsilcileri ve başkanları olarak hak adalet ve demokrasi arayışımıza ve de bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık ve beraberce ayakta durmaya devam edeceğiz“ dedi.

Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Ali Çankır, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı ve Saadet Partisi temsilcileri katıldı.